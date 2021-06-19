Разумкова спросили об увольнении Авакова. Что ответил

 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Просмотров: 909
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Просмотров: 1413
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Просмотров: 2448
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
Просмотров: 171
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Просмотров: 846
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Просмотров: 828
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
1 Просмотров: 360
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 1350
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Просмотров: 621
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Просмотров: 711
Фото
Все фото
4
8
3
7
5
Киву красиво вытолкнули - Вирастюк о драке в Раде
Киву красиво вытолкнули - Вирастюк о драке в Раде
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
&quot;Слуга&quot;, которую засыпали цветами в Раде, надела на работу бренды на 75 тыс. грн
"Слуга", которую засыпали цветами в Раде, надела на работу бренды на 75 тыс. грн
&quot;Петушара, с*ка, извиняйся&quot; - ОПЗЖ устроили драку в Раде
"Петушара, с*ка, извиняйся" - ОПЗЖ устроили драку в Раде
&quot;Клумбы тянут на годовую зарплату учителя&quot; - &quot;слугу народа&quot; засыпали в Раде цветами
"Клумбы тянут на годовую зарплату учителя" - "слугу народа" засыпали в Раде цветами
Видео
Все видео
ВСУ стали сильнее в 572 раза - Зеленский
ВСУ стали сильнее в 572 раза - Зеленский
Новинский хочет купить телеканал, где льется российская пропаганда
Новинский хочет купить телеканал, где льется российская пропаганда
Суд над кнопкодавом состоится на следующей неделе
Суд над кнопкодавом состоится на следующей неделе
Пророссийский олигарх Новинский непублично посещал Офис президента - "Схемы"
Пророссийский олигарх Новинский непублично посещал Офис президента - "Схемы"
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Интервью
1/5
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Просмотров: 603
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Просмотров: 630
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 1350
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Просмотров: 711
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Просмотров: 3735
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
18 июня 2021
1 Просмотров: 180
Гіпертрофія відповіді
Людина – це істота, яка чекає відповіді. Це може бути згода, прийняття, заперечення, любов чи ненависть. Але ніщо нас не лякає так, як кинуте у ...
суббота, 19 июня 2021 16:44

Разумкова спросили об увольнении Авакова. Что ответил

  Комментировать
Разумкова спросили об увольнении Авакова. Что ответил
Аваков восьмой год руководит МВД. Фото: Николай Анацкий, mvs.gov.ua

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что министр внутренних дел Арсен Аваков "на своем месте". Об этом он сказал в интервью "Радіо Свобода".

На вопрос "Почему Верховная Рада, в частности "Слуга народа", не уволила Авакова, если вы имеете большинство в зале. Ведь он представляет "Народный фронт", который потерял доверие украинцев" спикер ответил:

"Ну он, насколько я знаю, сейчас не представляет "Народный фронт".

Если вы позволите свое личное мнение, я думаю, что министр внутренних дел на своем месте. Он достаточно эффективно выполняет свои функции".

"Критиковать всех можно, и меня и его и народных депутатов Украины, но он отвечает той должности, на которой сегодня есть", - заявил Разумков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский устал от правительства. Авакова могут уволить

На вопрос: "Почему вы предали Зеленского?" спикер сказал: "Я вообще не предаю по жизни".

Касательно частых поездок по регионам и президентских амбиций Разумков сказал: "Не стоит искать черной кошки в черной комнате. Сейчас нет президентской кампании и парламентской".

20 мая на пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что если Андрея Антоненко и других фигурантов дела об убийстве Павла Шеремета обвинили незаконно, то он будет говорить об увольнении министра Авакова.

Антоненко выпустили из следственного изолятора под круглосуточный домашний арест 30 апреля. Решение принял Шевченковский районный суд города Киева.

Его арестовали в позапрошлом году в декабре. Выдвинули подозрение в причастности к убийству Шеремета.

Тогда Зеленский на брифинге в МВД заявлял: "Возможные убийцы сегодня задержаны. Многие ответы мы уже получили". На брифинге также делал заявления Аваков.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Разумкова спросили об увольнении Авакова. Что ответил». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
июня

Украина одержале первую победу на Кубке мира

"Работники поехали в Польшу, а украинскую клубнику собирает сам фермер"

Спустили кровь и привязали камни к ногам: пропавшую 11-летнюю девочку нашли в выгребной яме

"Радикально изменил лицо и дух украинской советской литературы" - умер писатель Иван Драч

Казнили супругов-шпионов

Самое читаемое
Дерзкая Морозюк похвасталась прелестями в миниатюрном бикини
Дерзкая Морозюк похвасталась прелестями в миниатюрном бикини
6
 Просмотров: 6714
Прощаются с легендарным Григорием Чапкисом
Прощаются с легендарным Григорием Чапкисом
18
 Просмотров: 4329
Погибнут десятки тысяч - секретарь СНБО прокомментировал возможное взятие Донецка
Погибнут десятки тысяч - секретарь СНБО прокомментировал возможное взятие Донецка 43 Просмотров: 4131
Ким Кардашьян, Деми Роуз и Кайли Дженнер: в каких выгодных ракурсах фотографируются звезды в бикини
Ким Кардашьян, Деми Роуз и Кайли Дженнер: в каких выгодных ракурсах фотографируются звезды в бикини
11
 Просмотров: 3393
Финалистка &quot;Холостяка&quot; в белье, прелести Морозюк и эротическое изгибы диджея - чем щеголяли звезды на этой неделе
Финалистка "Холостяка" в белье, прелести Морозюк и эротическое изгибы диджея - чем щеголяли звезды на этой неделе
10
 Просмотров: 3060
Политика
После каденции Зеленского надо иметь предохранители - Разумков
После каденции Зеленского надо иметь предохранители - Разумков 2 Просмотров: 324
Киву красиво вытолкнули - Вирастюк о драке в Раде
Киву красиво вытолкнули - Вирастюк о драке в Раде
4
 Просмотров: 1017
Санкции СНБО против Фукса пошатнули позиции Терехова в Харькове - эксперт
Санкции СНБО против Фукса пошатнули позиции Терехова в Харькове - эксперт Просмотров: 207
"В случае проигрыша следующих выборов нынешняя власть может оказаться за решеткой", – Александр Данилюк
"В случае проигрыша следующих выборов нынешняя власть может оказаться за решеткой", – Александр Данилюк 4 Просмотров: 594
ВСУ стали сильнее в 572 раза - Зеленский
ВСУ стали сильнее в 572 раза - Зеленский
 Просмотров: 675
Больше всего комментируют
43
Погибнут десятки тысяч - секретарь СНБО прокомментировал возможное взятие Донецка
9
Зеленский после заседания СНБО: Наводим порядок
6
Отношения Зеленского и Разумкова натянутые по самое не могу - СМИ
4
СНБО взялся за разработчиков вируса Petya
4
"В случае проигрыша следующих выборов нынешняя власть может оказаться за решеткой", – Александр Данилюк
Голосов: 7391
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть