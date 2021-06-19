Разумкова спросили об увольнении Авакова. Что ответил

Аваков восьмой год руководит МВД. Фото: Николай Анацкий, mvs.gov.ua

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что министр внутренних дел Арсен Аваков "на своем месте". Об этом он сказал в интервью "Радіо Свобода".

На вопрос "Почему Верховная Рада, в частности "Слуга народа", не уволила Авакова, если вы имеете большинство в зале. Ведь он представляет "Народный фронт", который потерял доверие украинцев" спикер ответил:

"Ну он, насколько я знаю, сейчас не представляет "Народный фронт".

Если вы позволите свое личное мнение, я думаю, что министр внутренних дел на своем месте. Он достаточно эффективно выполняет свои функции".

"Критиковать всех можно, и меня и его и народных депутатов Украины, но он отвечает той должности, на которой сегодня есть", - заявил Разумков.

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На вопрос: "Почему вы предали Зеленского?" спикер сказал: "Я вообще не предаю по жизни".

Касательно частых поездок по регионам и президентских амбиций Разумков сказал: "Не стоит искать черной кошки в черной комнате. Сейчас нет президентской кампании и парламентской".

20 мая на пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что если Андрея Антоненко и других фигурантов дела об убийстве Павла Шеремета обвинили незаконно, то он будет говорить об увольнении министра Авакова. Антоненко выпустили из следственного изолятора под круглосуточный домашний арест 30 апреля. Решение принял Шевченковский районный суд города Киева. Его арестовали в позапрошлом году в декабре. Выдвинули подозрение в причастности к убийству Шеремета. Тогда Зеленский на брифинге в МВД заявлял: "Возможные убийцы сегодня задержаны. Многие ответы мы уже получили". На брифинге также делал заявления Аваков.