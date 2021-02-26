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пятница, 26 февраля 2021 13:48

Разумкова назвали манипулятором

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Разумкова назвали манипулятором
Заявление спикера прокомментировал журналист. Фото: Александр Клименко, rada.gov.ua

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сманипулировал, когда прокомментировал решение суда о тюремном заключении общественного деятеля Сергея Стерненка. Об этом в Facebook написал журналист Даниил Мокрык.

В четверг на брифинге Разумков заявил о деле Стерненка, что среди механизмов, как отстоять свою правоту, есть Европейский суд по правам человека.

"Если Стерненко не согласен с приговором, пусть обращается в ЕСПЧ". Это - еще одна манипуляция по делу Стерненка. Сегодня к ней обратился, например, спикер ВР Дмитрий Разумков, - пишет Даниил Мокрык. - Давайте поговорим об обычной процедуре в Европейском суде по правам человека - тот самый ЕСПЧ.

1. Туда можно обратиться только после того, как исчерпаны все возможности внутреннего правосудия. В данном случае - апелляция и кассация. Это - не недели, не месяцы. Это - годы.

2. Само рассмотрение ЕСПЧ - это также года. Года, в течение которых нарушения прав человека продолжается. Например, когда с явными нарушениями осужденный человек сидит в тюрьме.

3. ЕСПЧ не отменяет приговор. ЕСПЧ может констатировать нарушение прав человека в судебных решениях. Может присудить этому пострадавшему материальную компенсацию, как правило, небольшую.

Но ЕСПЧ не отменяет нормативные акты, судебные решения. Нет такого, что сегодня он принял решение - и завтра человек уже на свободе. Максимум: ЕСПЧ может наложить на государство какие-то обязательства.

Успешный кейс: это когда на основании решения ЕСПЧ человеку удается добиться пересмотра приговора. Так тоже происходит не всегда".

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"Что говорят Стерненку те, кто рекомендуют обращаться в ЕСПЧ? Они говорят вот такое: "Пусть Стерненко отсидит несколько лет, может, все 7 лет 3 месяца, а потом может пусть отсудит у государства пару тысяч евро", - отметил Даниил Мокрык.

23 февраля общественного деятеля Сергея Стерненка приговорили к 7 годам и 3 месяцам тюрьмы с конфискацией половины имущества. Решение вынес Приморский райсуд города Одессы.

Вечером того же дня под Офисом президента состоялась акция протеста, в которой приняли участие несколько тысяч граждан.

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