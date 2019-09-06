Разумков: Журналистов пускать в Раду

Разумков успокоил журналистов. Фото: Укринформ

Журналистов будут пускать в парламент.

"У журналистов есть доступ в Верховную Раду", - сказал спикер ВР Дмитрий Разумков в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале 1 + 1,

На комментарии ведущей Натальи Мосейчук "пока", Разумков ответил: "Есть и будет оставаться таковым. У журналистов есть возможность общаться с народными депутатами. Я уверен, что и коллеги от политической партии "Слуга народа" и от других политических сил открыты для общения. Мне кажется, что сегодня не идет речь о какой-то закрытой форме работы ".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новоизбранный депутат Тищенко обиделся на журналистку за вопрос об Иловайске

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Медведчук подал в суд на журналиста Кипиани

Дмитрий Разумков подчеркнул, что депутаты открыты и принимают участие в телеэфире.

Верховную Раду призвали не поддерживать назначении бывшего "регионала", представителя "Оппозиционного платформы - За жизнь" Нестора Шуфрича председателем Комитета по вопросам свободы слова и подобрать на эту должность более достойную кандидатуру. Об этом заявил медиарух "Медиа за осознанный выбор".