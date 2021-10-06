Разумков вывозит вещи из кабинета - экс-нардеп

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков начал вывозить вещи из кабинета.
Об этом сообщил в Telegram бывший народный депутат Сергей Лещенко.
"Дмитрий Разумков начал вывозить вещи из кабинета спикера Рады, сообщают инсайдеры", - написал бывший парламентарий.
По его словам, аппарат Верховной Рады уже проводит совещания с участием первого вице-спикера Руслана Стефанчука и возможного его преемника Александра Корниенко.
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7 октября Верховная Рада рассмотрит отзыв Разумкова с должности.
5 октября парламент отстранил его от ведения двух пленарных заседаний.
Ранее депутаты от "Слуги народа" собрали подписи за отзыв Разумкова.
Среди кандидатов на спикера рассматривают Корниенко и Стефанчука.
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