Разумков вывозит вещи из кабинета - экс-нардеп

Завтра парламент будет рассматривать отставку Разумкова. Фото: Александр Кузьмин/"Бабель"

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков начал вывозить вещи из кабинета.

Об этом сообщил в Telegram бывший народный депутат Сергей Лещенко.

"Дмитрий Разумков начал вывозить вещи из кабинета спикера Рады, сообщают инсайдеры", - написал бывший парламентарий.

По его словам, аппарат Верховной Рады уже проводит совещания с участием первого вице-спикера Руслана Стефанчука и возможного его преемника Александра Корниенко.

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7 октября Верховная Рада рассмотрит отзыв Разумкова с должности. 5 октября парламент отстранил его от ведения двух пленарных заседаний. Ранее депутаты от "Слуги народа" собрали подписи за отзыв Разумкова. Среди кандидатов на спикера рассматривают Корниенко и Стефанчука.