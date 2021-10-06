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Разумков, в случае лишения мандата, обещает обратиться в суд

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Разумков, в случае лишения мандата, обещает обратиться в суд
Разумков рассказал о своих действиях в случае лишения мандата. Фото: Лига

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что будет обращаться в суд, если его попытаются незаконно лишить депутатского мандата.

"Я буду отстаивать свое право. Потому что это уже не о должности, а о возможности делать то, что я обещал, как человек, как политик… Это будет уже не моя собственная позиция, не моя должность. Это будет то, за что голосовали и за меня, и за коллег на парламентских выборах. Это уже не о должности, а о людях", - пояснил спикер, сообщает APnews.

Разумков подчеркнул, что будет отстаивать свое право быть депутатом.

Он уверен, что законных оснований лишать его депутатских полномочий нет.

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На утреннем заседании 5 октября Верховная Рада 240 голосами отстранила от ведения двух пленарных заседаний спикера Дмитрия Разумкова. Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко объяснил отстранение Разумкова нарушением повестки дня.

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