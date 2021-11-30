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вторник, 30 ноября 2021 12:34

Разумков ушел из партии Зеленского еще полгода тому назад

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Разумков ушел из партии Зеленского еще полгода тому назад
Разумков возглавлял список "Слуга народа" на парламентских выборах. Фото: Getty Images

Бывший спикер Дмитрий Разумков не является членом партии "Слуга народа".

Об этом народный депутат заявил в кулуарах во вторник, сообщает Gazeta.ua.

Разумков рассказал, что написал заявление о выходе из СН после того, как действующий первый вице-спикер Александр Корниенко сказал, что он не является членом партии.

"Написал заявление, его передали. Это было достаточно давно, около полугода тому назад", - заявил депутат.

"Я не член партии "Слуга народа" уже", – сказал.

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Разумков прокомментировал слова председателя партии Елены Шуляк о том, что его заявление на вступление в "СН" не могут найти.

"Заявление я писал, если госпожа Шуляк как глава партии не знает. Чтобы баллотироваться по спискам партии, ты необязательно должен быть членом партии. Но если ты возглавляешь партию, ты обязательно должен быть членом партии. Если глава партии об этом не знает, могу провести небольшой ликбез. И могу посоветовать нормальный сейф, где можно хранить заявления в таком небольшом количестве", - сказал бывший спикер.

7 октября Верховная Рада отозвала Разумкова с должности спикера. За проголосовали 284 депутата.

Вместо него председателем ВР назначили Руслана Стефанчука.

Елену Шуляк избрали главой "Слуга народа" на съезде 15 ноября.

Перед этим Корниенко написал заявление на сложение полномочий председателя партии. До него в мае-ноябре 2019-го партию возглавлял Разумков.

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30
ноября

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