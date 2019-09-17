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вторник, 17 сентября 2019 01:26

Разумков спрогнозировал, когда будет новая ЦИК

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Разумков спрогнозировал, когда будет новая ЦИК
Новых кандидатов выберут на этой неделе. Фото: Главком

Президент Украины Владимир Зеленский внесет в парламент кандидатуры на должности членов Центральной избирательной комиссии уже на этой неделе.

"Насколько мне известно, сегодня различные политические силы (и не только парламентские фракции) подают свои предложения. Президент будет определяться и предлагать тот или иной состав кандидатур (в ЦИК - ред.) Верховной Раде. Я надеюсь, что это произойдет на этой неделе, и мы с вами увидим полный перечень тех лиц, которые будут предложены парламентом в будущий состав Центральной избирательной комиссии. Парламент будет определяться с этими кандидатурами и, надеюсь, поддержит их", - заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV.

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При этом он призвал дождаться конкретных персоналий - "что предложат президенту, и что глава государства, учитывая профессионализм, знания, опыт, предложит парламенту".

Верховная Рада 13 сентября приняла постановление "О досрочном прекращении полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии".

Согласно закону "О Центральной избирательной комиссии", депутатские фракции в Верховной Раде не позже следующего дня после досрочного прекращения полномочий комиссии подают президенту предложения относительно ее персонального состава. На основании этих предложений глава государства в течение трех дней вносит в парламент представление относительно персонального состава ЦИК.

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