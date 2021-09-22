Разумков собирает внеочередное заседание Рады

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о внеочередном заседании парламента 23 сентября.

Это сделал по требованию 165 народных депутатов.

Заседание запланировано на 16:00.

На повестке дня - четыре законопроекта, касающиеся вопросов налогообложения и фискальной политики.

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10 сентября Разумков сообщил, что получил положительный тест на коронавирус.

В минувший понедельник спикер появился на согласительном совете в режиме онлайн.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что не понимает статуса спикера, который находится на самоизоляции.