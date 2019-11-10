Разумков сложил полномочия

Разумков уходит с поста главы Верховной Рады

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, лидер партии "Слуга народа" сложил свои полномочия. Это сделал на съезде партии, который проходит сегодня, 10 ноября в Киеве.

Решение об отставке с поста лидера партии поддержали участники съезда, пишет Интерфакс-Украина

Дословно: "Следующее, что нам предстоит сделать так, чтобы сказать, что такого раньше (в Украине - ред.) Не было - повторить результат президентских и парламентских выборов на местных выборах. Для этого нужно создать структуру", - заявил в своем выступлении .

"В партии всегда было мало времени и ресурсов, и команда увеличивалась, с одной стороны, быстро, а с другой стороны, не хватало людей для решения задач, которые стояли", - добавил Разумков.

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Создание структуры, говорит, станет задачей для нового руководства партии и она "будет иметь представительство на областном уровне, региональные команды в каждом районе, сможет обеспечить коммуникацию с людьми".

По словам лидера фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давида Арахамия, партию возглавит Александр Корниенко.

В Киеве в воскресенье, 10 ноября, проходит съезд партии "Слуга народа". Депутаты собрались в конгрессно-выставочном центре "Парковый". Показали фото с места происшествия.