Разумков рассказал, почему Шмыгаль и Степанов сохраняют должности

Дмитрий Разумков пока не видит "критической массы" голосов в парламенте для поддержки отставки Шмыгаля. Фото: rada.gov.ua

В ближайшее время парламент не будет рассматривать отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра здравоохранения Максима Степанова.

"Критической массы, которая сегодня могла б инициировать этот процесс (отставку Шмыгаля. - Gazeta.ua), я пока не вижу", - сказал Дмитрий Разумков в интервью изданию "РБК-Украина".

В то же время, комментируя вопрос вероятности кадровых изменений в Кабинете министров, спикер парламента сказал, что "теоретически это возможно".

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"Ситуацию вокруг вакцины оценивают по-разному, и есть фракции, которые уже инициировали этот процесс (сбор подписей за отстранение министра здравоохранения. - Gazeta.ua). Я не думаю, что в ближайшее время этот вопрос будет рассмотрен", - говорит Дмитрий Разумков об отставке Максима Степанова.

В "Слуге народа" в феврале заявляли, что министр здравоохранения Максим Степанов несет личную ответственность за начало вакцинации. В случае провала, обещали инициировать отставку. В мае 2020-го под Офисом президента состоялась акция "Хип-хоп вечеринка "Первый миллиард "за отставку министра здравоохранения Максима Степанова.