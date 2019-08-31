Разумков рассказал о своих впечатлениях от первого рабочего дня Рады

Дмитрий Разумков утверждает, что ВР продолжит работать в таком режиме. Фото: Вгороде

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал о своих впечатлениях от 1-го рабочего дня, который закончился в 2:30 ночи.

Он признался, что перед этим спал только 3 часа, пишет "Униан".

"Нормально. Я вам больше скажу: как ни странно, но мы с первым вицеспикером и вицеспикером только по 2 или по 3 часа поспали, но утром были довольно бодрые. И вы же видели настроение в зале: народные депутаты были готовы работать и дальше" , - говорит Разумков.

Он предположил, что одной из причин была "эйфория от 1-го рабочего дня".

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"Но я очень надеюсь, что понимание того, что Верховная Рада должна работать — не только публично, но и на результат, в первую очередь, на результат, — оно в этом созыве парламента и оно останется. Что это будет не только одно, два, три заседания, а это станет стандартной работой Верховной Рады Украины", - сказал председатель ВР.

Разумков добавил, что ВР будет работать пока не исчерпает повестку дня.

29 августа Верховная Рада 9-го созыва начала свою работу. На первом заседании народные депутаты провели 13 часов. Утвердили руководство парламента, комитеты, назначили правительство, главу СБУ и генпрокурора. Проголосовали в первом чтении изменения в Конституцию о депутатской неприкосновенности. Gazeta.ua напоминает, как проходил первый день работы парламента.