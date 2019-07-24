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среда, 24 июля 2019 09:28

Разумков рассказал о наказании для новых нардепов

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Разумков рассказал о наказании для новых нардепов
"Одним из форматов, который мы рассматривали, это референдум по отзыву народного депутата, это могут быть и законодательно прописаны нормы", - руководитель "Слуги народа". ФОТО: Дмитрий Разумков

Руководитель партии "Слуга народа", по предварительному подсчету проходит в Верховную Раду, Дмитрий Разумков анонсировал закон о лишении депутатского мандата за прогулы.
Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

Речь идет о 30% пропущенных заседаний Совета.

"Одним из форматов, который мы рассматривали, это референдум по отзыву народного депутата, это могут быть и законодательно прописаны нормы: если вы не посещаете свою работу в течение, скажем, 30% рабочего времени (....) Не пришли на 30% заседаний - теряете мандат", - сказал Разумков.

Также он в очередной раз заявил о снятии депутатской неприкосновенности.

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ЦИК обработала более 98% протоколов. В Верховную Раду проходят "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Батькивщина", "Европейская солидарность", "Голос".

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