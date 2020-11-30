Разумков рассказал, будет ли локдаун в Раде

Верховная Рада не на карантин, не на локдаун точно не пойдет.
Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время брифинга.
"Могут быть изменения, как это делалось раньше: меньше пленарных заседаний, но работать в онлайн-режиме в комитетах".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Когда введут полный локдаун
Также спикер ВР рассказал, что коронавирусом болеют 14 нардепов. А в Аппарате ВР болеют 45 работников.
"Верховная Рада будет принимать важные для государства решения в независимости от того, сколько людей болеет. У нас теоретически возможные изменения в графике работы".
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков оправился от коронавируса.
23 ноября президент Владимир Зеленский сообщил об отрицательном тесте на коронавирус.
Комментарии