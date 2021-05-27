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четверг, 27 мая 2021 16:02

Разумков прокомментировал законопроект об олигархах

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Разумков прокомментировал законопроект об олигархах
Разумков сказал, что не занимается подготовкой законопроекта. Фото: Сергей Ковальчук, iportal.rada.gov.ua

Президент Владимир Зеленский еще не подал в Верховную Раду окончательный текст законопроекта о деолигархизации. Об этом сказал спикер Дмитрий Разумков.

"Он (законопроект. - Gazeta.ua) пишется в Офисе президента, об этом говорил президент. Я знаю, что к этому привлечено Министерство юстиции. Но окончательного варианта пока в стенах Верховной Рады нет", - сказал Разумков в четверг, сообщает "Інтерфакс-Україна".

Спикер уточнил, что сам еще не знаком с текстом проекта закона, поскольку не является участником процесса подготовки этого документа.

Сегодня издание ZN.UA опубликовало текст законопроекта об олигархах. Издание подвергло критике документ.

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20 мая на пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что законопроект об олигархах "почти на 100 процентов готов". "Думаю, что он появится на следующей неделе", - сказал президент.

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