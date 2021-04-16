Разумков прокомментировал возможность военного положения в Украине

Военное положение в Украине пока не предвидится. Фото: konkurent.ua

Для введения режима военного положения в Украине нет оснований.

Так считает спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. "По состоянию на сегодня оснований для введения военного положения пока нет", - сказал он в эфире "4 канала".

По его словам, парламент будет занимать "единодушную или почти единодушную позицию" и отстаивать интересы страны в случае, если возникнут вопросы обороноспособности и защиты территориальной целостности государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Запад предоставит Украине оружие, если Россия возобновит боевые действия

30 марта Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп. Под видом подготовки к учениям планирует еще стянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности Украины.