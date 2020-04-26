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воскресенье, 26 апреля 2020 11:42

Разумков прокомментировал кадровые назначения в Кабмин

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Разумков прокомментировал кадровые назначения в Кабмин
Видение изменений в правительство - разные, говорит Разумков. Фото: iportal.rada.gov.ua

Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание в конце следующей недели. Об этом сказал журналистам в воскресенье спикер Дмитрий Разумков.

"У меня есть информация, что депутаты будут обращаться с просьбой провести внеочередное заседание. Я думаю, если оно все же произойдет, то произойдет в конце недели", - цитирует Разумкова "Укрінформ"

Он добавил, что на заседании могут быть рассмотрены кадровые назначения в Кабинет министров, однако пока соответствующее представление со стороны правительства не регистрировали в парламенте.

"Насколько мне известно, есть разные видения кадровых назначений, как во фракции "Слуга народа", так и в других фракциях", - сказал Разумков.

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Во фракции "Слуга народа" пока нет большинства за назначение екс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили вице-премьером по вопросам реформ.

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