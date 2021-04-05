Разумков посоветовал "слугам" думать

Дмитрий Разумков шел 1-ым в списке "Слуга народа" на парламентских выборах. Фото: Сергей Ковальчук, iportal.rada.gov.ua

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал переписку депутата из "Слуги народа" Анны Колиснык, где она написала, что "нужно сваливать из этой страны".

"Я не собираюсь точно. Я раньше это не планировал делать, сейчас не планирую и планировать в дальнейшем не буду.

Я уверен, что и 99,99% моих коллег по парламенту должны разделять ту же мысль.

Я не говорил по этому поводу с народным депутатом. Насколько мне известно, этот вопрос также на фракции не обсуждался. Но еще раз повторяю и для себя, и для коллег: всегда надо думать, о чем ты говоришь, о чем пишешь, ведь это может попасть в СМИ и не всегда будет положительно воспринято", - сказал спикер в эфире телеканала "Україна 24".

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