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воскресенье, 06 декабря 2020 21:50

Разумков посетил 142-й учебный центр Сил спецопераций

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Разумков посетил 142-й учебный центр Сил спецопераций

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков посетил 142-й учебный центр Сил специальных операций в Бердичеве, Житомирской и поздравил военных с Днем Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

"Именно вы сегодня защищаете территориальную целостность нашего государства, именно вы тем флагманом, который отстаивает позиции Украины на фронте. И благодаря вашей ежедневной работе мы можем выполнять свою работу, медики - свою, а учителя - свою ", - сказал Разумков.

По его словам, сегодняшний день - не просто праздник, а важное событие в истории, ведь вес, который мы понимаем, говоря о Вооруженных Силах Украины, выросла во много раз за последние годы, и в этом есть заслуга каждого военного.

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Председатель ВР почтил минутой молчания тех, кто отдал свою жизнь, защищая территориальную целостность нашего государства. "Это не просто слова, это человеческие судьбы, пожалуй, лучшие из нас, которые остались на Востоке", - подчеркнул он.

На Донбассе уже 133-й день продолжается перемирие, благодаря которому украинские военные погибают в 10 раз меньше. Об этом во время мероприятий по случаю Дня Вооруженных сил Украины рассказал президент Владимир Зеленский.

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