Разумков посетил 142-й учебный центр Сил спецопераций

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков посетил 142-й учебный центр Сил специальных операций в Бердичеве, Житомирской и поздравил военных с Днем Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

"Именно вы сегодня защищаете территориальную целостность нашего государства, именно вы тем флагманом, который отстаивает позиции Украины на фронте. И благодаря вашей ежедневной работе мы можем выполнять свою работу, медики - свою, а учителя - свою ", - сказал Разумков.

По его словам, сегодняшний день - не просто праздник, а важное событие в истории, ведь вес, который мы понимаем, говоря о Вооруженных Силах Украины, выросла во много раз за последние годы, и в этом есть заслуга каждого военного.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский отправился в Донецкую область

Председатель ВР почтил минутой молчания тех, кто отдал свою жизнь, защищая территориальную целостность нашего государства. "Это не просто слова, это человеческие судьбы, пожалуй, лучшие из нас, которые остались на Востоке", - подчеркнул он.

На Донбассе уже 133-й день продолжается перемирие, благодаря которому украинские военные погибают в 10 раз меньше. Об этом во время мероприятий по случаю Дня Вооруженных сил Украины рассказал президент Владимир Зеленский.