Разумков поручил оборудовать Раду для людей с инвалидностью

В парламенте подняли вопрос комфорта для людей с инвалидностью. Фото: Reuters

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил аппарату парламента оборудовать здание для людей с инвалидностью. Об этом он сообщил на заседании ВР во вторник.

"Я обращаюсь к аппарату изучить этот вопрос и взяться за ее решение", - сказал Разумков, пишет LB.ua

Перед этим в сессионном зале рассказали, что депутат от фракции "Европейская Солидарность", доброволец Яна Зинкевич, которая передвигается на коляске, не смогла самостоятельно попасть в буфет.

Также указали на отсутствие соответствующего оборудования между этажами парламента.

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3 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект об отмене неприкосновенности народных депутатов. Изменения в Конституцию поддержали 373 народных депутата.