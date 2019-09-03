Разумков поручил оборудовать Раду для людей с инвалидностью

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил аппарату парламента оборудовать здание для людей с инвалидностью. Об этом он сообщил на заседании ВР во вторник.
"Я обращаюсь к аппарату изучить этот вопрос и взяться за ее решение", - сказал Разумков, пишет LB.ua
Перед этим в сессионном зале рассказали, что депутат от фракции "Европейская Солидарность", доброволец Яна Зинкевич, которая передвигается на коляске, не смогла самостоятельно попасть в буфет.
Также указали на отсутствие соответствующего оборудования между этажами парламента.
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3 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект об отмене неприкосновенности народных депутатов.
Изменения в Конституцию поддержали 373 народных депутата.
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