Разумков показал список своего объединения - там 21 "слуга народа"

Бывший спикер Дмитрий Разумков опубликовал список народных депутатов, которые войдут в межфракционное объединение "Умная политика".
Об этом он сообщил в понедельник в Telegram.
"Чтобы снять какие-либо манипуляции, публикую письмо о создании МФО и перечне депутатов, вошедших в состав объединения", - написал.
Обращение о создании межфракционного объединения находится на рассмотрении спикера Руслана Стефанчука.
"На следующей пленарной неделе председательствующий на заседании должен официально объявить о его создании", - заявил Разумков и опубликовал список из 25 нардепов.
В списке – 21 народный депутат из фракции "Слуга народа".
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