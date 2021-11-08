Разумков показал список своего объединения - там 21 "слуга народа"

Бывший спикер Дмитрий Разумков опубликовал список народных депутатов, которые войдут в межфракционное объединение "Умная политика".

Об этом он сообщил в понедельник в Telegram.

"Чтобы снять какие-либо манипуляции, публикую письмо о создании МФО и перечне депутатов, вошедших в состав объединения", - написал.

Обращение о создании межфракционного объединения находится на рассмотрении спикера Руслана Стефанчука.

"На следующей пленарной неделе председательствующий на заседании должен официально объявить о его создании", - заявил Разумков и опубликовал список из 25 нардепов.

В списке – 21 народный депутат из фракции "Слуга народа".

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