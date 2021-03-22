Разумков поехал за границу

Спикер 2 дня будет за рубежом. Фото: Facebook

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков начал зарубежную поездку. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады.

Сегодня спикер посетит институты Европейского Союза, штаб-квартиру НАТО Палату представителей Бельгии.

Во вторник Разумков осуществит визит в Палату депутатов Люксембурга. Встретится с председателем Палаты депутатов Люксембурга, членами Комитета по иностранным и европейским делам парламента этой страны.

Ранее народные депутаты от "Слуга народа" заявляли о внеочередном заседании Верховной Рады, чтобы оценить события под Офисом президента во время акции в поддержку общественного деятеля Сергея Стерненка.

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20 марта общественность пришла на акцию "Не слышишь? Увидишь" в поддержку Стерненка. Требовали отставки генерального прокурора Ирины Венедиктовой, министра внутренних дел Арсена Авакова. 23 февраля Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам тюрьмы с конфискацией половины имущества. Решение вынес Приморский райсуд города Одессы. 27 февраля под Офисом президента и Офисом генерального прокурора состоялась многотысячная акция "Справедливость Стерненко - справедливость всем".