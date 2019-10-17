Разумков отчитался о 50 днях турборежима

Разумков выразил надежду, что парламент и в дальнейшем будет работать так же быстро. Фото: capital.ua

Нынешний парламент за 50 дней работы принял в целом 56 законов.

О таких результатах объявил председатель ВР Дмитрий Разумков, открывая сегодняшнее заседание.

"Мы с вами достаточно плодотворно работаем, живем действительно в турборежиме. За это я всем благодарен. Обычно подводят итоги на 100-й день работы. У нас, думаю, можно подвести первый итог на 50-й. Мы за этот промежуток времени рассмотрели 209 законопроектов. Приняли в целом 56 законов.

С такой скоростью вряд ли сможет спорить любая из Верховных Рад, которая была раньше. Надеюсь, и в дальнейшем мы будем работать так же быстро и качественно", - сказал Разумков.

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Верховная Рада 9-го созыва работает с 29 августа. В ней представлены 5 партий. Большинство в парламенте имеет "Слуга народа" - 251 народный депутат.