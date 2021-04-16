Разумков оценил вероятность переформатирования коалиции и кадровых изменений в правительстве

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что оснований для переформатирования коалиции - нет. О кадровых изменениях в правительстве пока не идет речь. Фото: facebook.com/Дмитрий Разумков

Оснований для переформатирования коалиции в Верховной Раде - нет. А о ее расширении говорить преждевременно.

На сегодня коалиция и юридически, и фактически существует, заявил глава ВР Дмитрий Разумков в эфире "4 канала".

"Если мы говорим о коалиции, любое переформатирование должно нести логическое объяснение. С юридической и с фактической точки зрения, сегодня коалиция продолжает действовать. То есть, оснований для переформатирования, потому что она недееспособна, нет", - заверил Разумков.

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В то же время, добавил он, если говорить о расширении коалиции, то нужно понимать, что именно закладываться в коалиционное соглашение.

"А дальше уже будем смотреть и говорить, насколько это соответствует или не соответствует интересам государства", - сказал глава ВР.

Что касается кадровых изменений в правительстве - это ни от моно-большинства, ни от премьера нет таких инициатив. И о об увольнении того или иного министра или министров - не идет речь, добавил Разумков.

Ранее Дмитрий Разумков уже опровергал слухи, что на рассмотрение Верховной Рады вносили проекты постановления об увольнении кого-либо из министров. В частности, спикер парламента опроверг разговоры об отставке министра здравоохранения Максима Степанова. Он убежден, что увольнение главы Минздрава не пойдет на пользу во время борьбы с третьей волной коронавируса.