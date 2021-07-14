Разумков объяснил свою позицию относительно легализации каннабиса

Разумков указал на пробелы законопроекта о каннабисе. Фото: пресс-служба Верховной Рады.

Законопроект о легализации медицинского каннабиса имеет много пробелов и касается больше бизнеса, чем помощи больным. Так считает председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Этот закон был о деньгах, о производстве, а не об обеспечении людей обезболивающими. Если бы там было увеличение перечня лекарственных средств, которые могут быть предоставлены лицам. Но это все же больше о бизнесе, а не о больных людей ", - сказал спикер в интервью "Громадському".

Разумков указал на пробелы в законопроекте.

"Например, что происходит с отходами? Я небольшой специалист для того, чтобы очень-очень углубляться. Почему, например, показатель содержания наркотических веществ увеличивается до 0,2 в том числе в технической конопле. Что будет происходить? Куда может быть это направлено? Например, выращиваться здесь, а дальше отправляться за границу или производиться здесь? Кто ведет контроль за этим процессом? Там много пробелов", - сказал он.

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Для обеспечения людей обезболивающими есть другие механизмы, кроме принятия закона о выращивании медицинского каннабиса, убежден политик.

"Когда начинают некоторые наши коллеги спекулировать на том, что мы не даем людям, которые нуждаются в обезболивании, возможность получить это обезболивающее, это неправда. Для того, чтобы получить обезболивающее, надо принять или расширить по решению Кабинета Министров перечень веществ, которые могут быть предоставлены людям", - отметил Разумков.

Сегодня Верховная Рада провалила законопроект о легализации медицинского каннабиса. Ни одного голоса за документ не дали "Батькивщина", ОПЗЖ и группа "Доверие". "Слуги народа" дали 152 голоса из 244 имеющихся в целом. К законопроекту о медицинском каннабисе депутаты вернутся осенью, заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.