Разумков объяснил, что происходит в монобольшинстве

 
Ексклюзивы
1/5
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
3 Просмотров: 3186
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 2889
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1179
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 423
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
6 Просмотров: 2700
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 657
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 783
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3105
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Просмотров: 1647
Как уменьшить счета за газ
Как уменьшить счета за газ
Просмотров: 1692
Фото
Все фото
8
6
3
4
4
3-й президент Украины развешивал кормушки для птиц в парке
3-й президент Украины развешивал кормушки для птиц в парке
Зеленский встретился с Путиным
Зеленский встретился с Путиным
3-я попытка подкупа: председателю Фонда госимущества не донесли $100 тыс.
3-я попытка подкупа: председателю Фонда госимущества не донесли $100 тыс.
В Харькове атаковали офис партии Медведчука
В Харькове атаковали офис партии Медведчука
СБУ блокировала работу сall-центров по поддержке российского бизнеса, который финансировал Л/ДНР
СБУ блокировала работу сall-центров по поддержке российского бизнеса, который финансировал Л/ДНР
Видео
Все видео
"Украл куртку за 800 грн - 3 года тюрьмы. Соврал на 9 млн - штраф". Нардепов раскритиковали в прямом эфире
"Украл куртку за 800 грн - 3 года тюрьмы. Соврал на 9 млн - штраф". Нардепов раскритиковали в прямом эфире
В Раде призывают бойкотировать мураевский телеканал, который запустил в эфир пособника боевиков
В Раде призывают бойкотировать мураевский телеканал, который запустил в эфир пособника боевиков
На выборах в Кривом Роге виксируют нарушения
На выборах в Кривом Роге виксируют нарушения
15 лет добросовестной службы: подчиненный Баканова, топ-чиновник СБУ живет в элитном особняке за 11 млн грн
15 лет добросовестной службы: подчиненный Баканова, топ-чиновник СБУ живет в элитном особняке за 11 млн грн
Зеленский посвятил выборам в Кривом Роге видеообращение
Зеленский посвятил выборам в Кривом Роге видеообращение
Интервью
1/5
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 783
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3105
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
4 Просмотров: 1827
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1107
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 333
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
08 декабря 2020
2 Просмотров: 423
Поганий приклад тренера
– Хай учить українську, – колега реагує на мої плани про інтерв'ю з тенісистом Новаком Джоковичем. Кажу, що "пробиватиму" його через ...
среда, 09 декабря 2020 21:56

Разумков объяснил, что происходит в монобольшинстве

  Комментировать
Разумков объяснил, что происходит в монобольшинстве
Разумков заявил, что работу фракции не нужно переформатировать. Фото: "Главком"

Монобольшинство "Слуги народа" в Верховной Раде не нужно переформатировать.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил об этом в интервью "Интерфакс-Украина".

"Фракция "Слуга народа" работает, фракция набирает достаточно большое количество голосов за те или иные законопроекты. Есть законопроекты, которые делят фракцию в какой-то пропорции: кто поддержал, кто не поддержал. А так по результатам голосования - 205, 209, 210, 215 голосов. С учетом того, что сегодня большое количество наших коллег болеет, кто-то работает в регионах, я думаю, что монобольшинство демонстрирует, что оно сегодня существует", - сказал Разумков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В "Слуге народа" заговорили о новой коалиции против Коломойского

Он добавил, что остается членом команды президента Владимира Зеленского.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в следующем году в Украине не планируется создание отдельного фонда для борьбы с Covid-19.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Разумков объяснил, что происходит в монобольшинстве». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
декабря

В Зеленского заявили об успешных результатах после встречи с Путиным

Зеленский встретился с Путиным

Самое читаемое
Эффектная фитнес-модель блеснула пышными ягодицами в микро-трусах
Эффектная фитнес-модель блеснула пышными ягодицами в микро-трусах
14
 Просмотров: 18189
Тихановская ответила на заявление Лукашенко о тунеядцах и преступниках
Тихановская ответила на заявление Лукашенко о тунеядцах и преступниках Просмотров: 16723
Пышнотелая модель вызвала ажиотаж позированием топлесс на кровати
Пышнотелая модель вызвала ажиотаж позированием топлесс на кровати
5
 1 Просмотров: 11034
Украинская фитнес-модель не прекращает хвастаться упругими ягодицами
Украинская фитнес-модель не прекращает хвастаться упругими ягодицами
4
 Просмотров: 10467
Студентка продает свои поношенные трусики. Родителям говорит, что $800 зарабатывает резьбой по дереву
Студентка продает свои поношенные трусики. Родителям говорит, что $800 зарабатывает резьбой по дереву
3
 Просмотров: 10134
Политика
В Зеленского заявили об успешных результатах после встречи с Путиным
В Зеленского заявили об успешных результатах после встречи с Путиным
 Просмотров: 747
Ресторанам смягчили карантин на новогоднюю ночь
Ресторанам смягчили карантин на новогоднюю ночь Просмотров: 135
Правительство назвало дату локдауна - вводит "зимние каникулы ради безопасности"
Правительство назвало дату локдауна - вводит "зимние каникулы ради безопасности" Просмотров: 1035
3-й президент Украины развешивал кормушки для птиц в парке
3-й президент Украины развешивал кормушки для птиц в парке
8
 Просмотров: 1305
"Порошенко за неделю уволил Свинарчука, а Зеленский 2 недели не может уволить Татарова" - Шабунин
"Порошенко за неделю уволил Свинарчука, а Зеленский 2 недели не может уволить Татарова" - Шабунин Просмотров: 585
Больше всего комментируют
6
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
4
Советник Ермака прокомментировал деятельность телеканалов Медведчука
3
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
2
Поганий приклад тренера
2
Украинка объяснила, почему в Швеции не покупают стиральных машин
Голосов: 18503
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть