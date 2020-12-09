Разумков объяснил, что происходит в монобольшинстве

Разумков заявил, что работу фракции не нужно переформатировать. Фото: "Главком"

Монобольшинство "Слуги народа" в Верховной Раде не нужно переформатировать.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил об этом в интервью "Интерфакс-Украина".

"Фракция "Слуга народа" работает, фракция набирает достаточно большое количество голосов за те или иные законопроекты. Есть законопроекты, которые делят фракцию в какой-то пропорции: кто поддержал, кто не поддержал. А так по результатам голосования - 205, 209, 210, 215 голосов. С учетом того, что сегодня большое количество наших коллег болеет, кто-то работает в регионах, я думаю, что монобольшинство демонстрирует, что оно сегодня существует", - сказал Разумков.

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Он добавил, что остается членом команды президента Владимира Зеленского.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в следующем году в Украине не планируется создание отдельного фонда для борьбы с Covid-19.