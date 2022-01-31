Разумков назвал Зеленского "хромой уткой"

Зеленский будет удерживаться за власть всеми возможными способами, сказал Разумков. Фото: Getty Images

Партия "Слуга народа" может не попасть в коалицию в парламенте следующего созыва.

Об этом сказал бывший глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью "Інтерфакс-Україна".

"Я вообще не уверен, попадет ли "Слуга народа" в коалицию в следующем парламенте или нет. И Зеленский будет просто хромой уткой. Тогда, вероятнее всего, будут досрочные президентские выборы", - сказал экс-спикер.

Зеленский вряд ли досрочно прекратит полномочия парламента, заметил Разумков.

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"Президент будет тянуть до последнего, потому что понимает, что он в новый парламент проведет совершенно другую фракцию, очень незначительную, по сравнению с той, которая есть сегодня.

Он будет упорствовать и будет держаться за власть всеми возможными способами, чтобы осталась сегодняшняя расстановка сил в парламенте", – сказал Разумков.

В октябре Верховная Рада отозвала Разумкова с должности спикера. За проголосовали 284 депутата. Вместо него председателем ВР назначили Руслана Стефанчука. В ноябре Разумков обнародовал список депутатской группы "Розумна політика", в которую вошел 21 "слуга народа". Заявил, что примет участие в президентской кампании. В 2019 году на выборах президента Разумков работал спикером Зеленского, на внеочередных парламентских выборах возглавлял список партии "Слуга народа".