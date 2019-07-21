Разумков назвал один из первых законопроектов, которые рассмотрит новая Рада

В Раде зарегистрированы несколько альтернативных законопроектов об отмене неприкосновенности. Фото: Shutterstock

Одним из первых законопроектов, которые будут вынесены на рассмотрение новой Верховной Радой, будет отмена депутатской неприкосновенности.

Об этом сказал лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, общаясь с журналистами после объявления результатов экзит-пола.

"Почти все политические силы рассказывали, как они стремятся снять депутатскую неприкосновенность. У них будет возможность это показать. Если они на это не будут готовы, им придется держать ответ перед избирателями... Надо проголосовать так, чтобы была сразу снята депутатская неприкосновенность - не для следующего парламента, а для действующего. Мы бы аплодировали нашим попередникам, если бы они это сделали раньше.

Думаю, что мы это будем вносить в Раду одним из первых законов", - сказал Разумков.

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20 июня 2018 года Конституционный суд признал конституционным инициированный тогдашним президентом Петром Порошенко законопроект об отмене неприкосновенности народных депутатов с отсрочкой до 2020 года.