Разумков: Мандат мне "слуги" не давали

Разумков шел первым в списке партии Зеленского на парламентских выборах. Фото: Getty Images

Бывший спикер Дмитрий Разумков считает, что у партии "Слуга народа" нет законных оснований досрочно прекратить его депутатские полномочия.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Україна 24" в минувший понедельник вечером, сообщает

"У них законных оснований забрать мандат нет. Извините, за сленг, они пойдут по беззаконию. Они не обращают внимания на закон", – заявил экс-спикер.

"Мандат они мне не давали. Я был первым номером в списке, за меня тоже голосовали люди, и они дали мне этот мандат. Я буду за мандат бороться", - сказал Разумков.

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7 октября Верховная Рада отозвала Разумкова с должности спикера. За проголосовали 284 депутата. Вместо него председателем ВР назначили Руслана Стефанчука. 8 ноября бывший спикер опубликовал список народных депутатов, которые войдут в межфракционное объединение "Умная политика". Там, в частности, будет 21 нардеп от "Слуги народа". Депутаты от "Слуги народа", которые захотят вступить в объединение Разумкова, должны сложить мандаты, заявили в президентской фракции.