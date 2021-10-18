Разумков и Стефанчук поссорились за подпись закона об олигархах

Законопроект об олигархах вносил президент Владимир Зеленский. Фото: Getty Images

Бывший спикер Дмитрий Разумков заявляет, что именно он должен подписывать законопроект об олигархах. Однако действующий председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук противоположной мысли.

"Его должен подписывать я. Председатель Верховной Рады, согласно решению Конституционного суда, подписывает законопроект, свидетельствуя, что это именно тот текст законопроекта, который был принят в стенах Верховной Рады в тот или иной день, когда он голосовался.

На момент рассмотрения законопроекта №5599, так называемого закона об олигархах, председателем Верховной Рады был ваш покорный слуга", - сказал Разумков в эфире телеканала "Україна 24".

В понедельник слова экс-спикера прокомментировал Стефанчук.

"Касательно довольно растиражированной информации, что может подписывать только председатель, при котором принимался законопроект, то мне кажется, что эта информация не соответствует действительности.

Потому что ни одна статья регламента, ни статья Конституции не предусматривает именно такой порядок, и это абсолютно логично. Потому что председатель Верховной Рады - это просто должность, которая должна иметь преемственность", - заявил Стефанчук.

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В то же время член Комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы, народный депутат от "Слуги народа" Павел Фролов объяснил, что регламент не урегулировал вопрос, что подписывать законопроект должен именно тот председатель ВР, при котором документ принимался, сообщает УНН.

"На момент, когда был спикером Разумков, закон не был готов к подписи, ведь еще не проголосованы проекты постановлений об отмене решения ВР о принятии 5599.

Завтра эти постановления будут проголосованы и закон сможет подписать тот спикер, который занимает должность на момент готовности к подписи проголосованного закона. Итак, Стефанчук имеет право подписи закона об олигархах", - сказал нардеп.