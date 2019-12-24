Разумков еще раз собрал сессионный зал перед Новым годом

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков со своими заместителями собрал в сессионном зале аппарат парламента.
Фото опубликовали на Facebook-странице ВР.
"Тепло поздравили мощную парламентскую семью с наступающими праздниками и пожелали благополучия, мира и счастья. Награды, аплодисменты и улыбки стали настоящим украшением новогоднего сессионного зала", - говорится в заметке.
На работу Верховной Рады из государственного бюджета на следующий год пойдет 2 млрд грн.
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На прошлой неделе спикер Дмитрий Разумков закрыл пленарное заседание парламента. По графику работы, пленарная неделя состоится через три недели 13-17 января.
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