Бывший "регионал" Мураев хочет извинений от Великобритании и готов ехать в Лондон в суд. Фото: "УНИАН"

Бывший нардеп, "регионал" и владелец канала "Наш" Евгений Мураев, о котором МИД Великобритании говорил как о потенциальном кандидате Кремя в руководстве Украины, заявил, что может подать в суд в связи с "очень разрушительной фантазией" Лондона" .

Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на The Independent.

Экснардеп заявил изданию, что обратился к власти Великобритании с просьбой предоставить доказательства того, что он находится в "заговоре с Кремлем".

Мураев отметил, что готов отправиться в Лондон для участия в любых возможных судебных разбирательствах с британским правительством. Кроме того, еще и для публичного обсуждения вопрос об информации о нем с британскими министрами и депутатами.

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"Все, что я могу думать, так это то, что министерство иностранных дел Великобритании получило дезинформацию от некоторых элементов в Украине, и они повторили ее без должной проверки. Я также думаю, что я и некоторые другие оказываемся в геополитическом противостоянии между США, Великобританией , НАТО и Россией. Я думаю, что мы застряли посредине", - заявил Мураев.

Руководство Российской Федерации, рассматривая возможность нового вторжения и оккупации, хочет привести к руководству в Украине прокремлевское лицо. Об этом заявило Министерство иностранных дел Великобритании. В качестве потенциального кандидата Кремль рассматривает бывшего народного депутата, "регионала" Евгения Мураева. США имеют схожие с Великобританией данные о планах Москвы, сообщила американская телекомпания CNN. После этого Мураев потребовал от Великобритании извинений.