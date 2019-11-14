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четверг, 14 ноября 2019 16:54

"Разрушает децентрализацию": Порошенко отметил вопиющий нюанс бюджета-2020

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&quot;Разрушает децентрализацию&quot;: Порошенко отметил вопиющий нюанс бюджета-2020
Лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко: "Бюджет-2020 уничтожает надежду миллионов украинцев на существенное улучшение их социального положения". Фото: eurosolidarity.org

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что бюджет-2020 в том виде, который предложило правительство, фактически разрушает достижения проевропейских реформ, начатых его командой.

Об этом лидер "Европейской Солидарности" заявил в кулуарах Верховной Рады во время рассмотрения главного финансового документа страны на следующий год. По его словам, документ уничтожает надежду миллионов украинцев на существенное улучшение их социального положения.

"После того, как был нанесен мощный удар по европейской интеграции Украины в виде принятия законов, которые разрушают наши обязательства в рамках Соглашения об ассоциации – в частности, изменения в судебной реформе, мы имеем удар по еще одной чрезвычайно успешной реформе. Пять лет наша команда занималась реформой децентрализации. В чем она заключается? Это не только дополнительные права территориальным общинам, это и финансовое обеспечение деятельности территориальных общин в автоматическом режиме. Что произошло сейчас? Сейчас деньги, которые принадлежат местного самоуправлению, забрали на Киев. Для того, чтобы киевский чиновник в офисе президента или в правительстве вместо общины определял – даст ли он деньги на школу, детский сад, местную дорогу, больницу, освещение улиц или нет", – подчеркнул Порошенко.

По его мнению, успешная реформа децентрализации на сегодняшний день потерпела сокрушительный удар. "Для чего это делается? В следующем году местные выборы. Хотят забрать у мэров и местных советов деньги для того, чтобы они на коленях ползли в Киев. И для того, чтобы резко увеличить коррупционную составляющую в перераспределении миллиардов средств налогоплательщиков", – отметил лидер "Европейской Солидарности".

Он также акцентировал на том, что бюджет следующего года не предусматривает повышение социальных стандартов, как это было обещано действующей властью.

"Все реформы – начиная с сельской медицины – на это у них денег нет. Начиная от телемедицины, от которой зависят миллионы украинцев. Сегодня мы фактически перекрыли финансирование тех проектов, куда уже потрачено миллиарды государственных средств", – напомнил Порошенко.

Пятый президент подчеркнул, что правительство не заложило повышение пенсий в первом полугодии 2020 года, в том числе и сократил количество выделенных на субсидии средств.

Он также обратил внимание на отсутствие финансирования строительства жилья для контрактников, отмену так называемой "тринадцатой пенсии" и помощи многодетным семьям.

"Вспомните, в этом году мы ввели для наименее защищенных слоев населения – для пенсионеров, которые получают минимальную пенсию – 13 пенсию. Эта программа также не нашла свое отражение в проекте Государственного бюджета. Помощь семьям с детьми – третьего, четвертого ребенка, до полторы тысячи гривен ежемесячно семьи многодетные получали, сейчас это также не является приоритетом", – подчеркнул Порошенко.

Как сообщалось, Верховная Рада 14 ноября 280 голосами приняла во втором чтении и в целом бюджет Украины на 2020 год. Это стало рекордно быстрым голосованием. Депутаты не рассматривали поправки в сам документ.

Європейська Солідарність
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