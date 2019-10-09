Разговор Трампа и Зеленского назвали пугающим и сумасшедшим

Белый дом увидел давление на украинского президента во время разговора с Трампом. Фото: kor.ill.in.ua

Сотрудник Белого дома, который слушал телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, назвал эту беседу "сумасшедшей" и "пугающей".

Неназванный чиновник Белого дома рассказал об этом информатору из Конгресса, сообщает The New York Times.

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В Белом доме сразу увидели угрозу для Трампа после этого телефонного разговора.

В президентской администрации консультировались с юристами относительно дальнейших проблем. Потому Трамп нарушил закон, заставляя иностранное государство начать следствие в отношении гражданина США, руководствуясь при этом личными целями.

Информатор признал, что разговаривал с другими чиновниками Белого дома, которые также делились мнением, что Трамп нарушил закон.

26 сентября комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал жалобу работника американской разведки на телефонный разговор президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Жалобу рассекретили после публикации Белым домом стенограммы этой беседы. Согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер. Фактов прямого давления на Зеленского в документе нет. После скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа за вероятный давление на президента Украины.