Растрата более миллиарда гривен: бывшему руководству "Дельта банка" объявили подозрения

Фото: ukrinform.ua

Бывшему владельцу и должностным лицам "Дельта банка" сообщили о подозрении в растрате более 1 млрд грн.

Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в понедельник.

"Сегодня наши прокуроры совместно со следователями Нацполиции сообщили о подозрении одному из владельцев ПАО "Дельта банк". Он же в свое время занимал должность председателя наблюдательного совета этого финучреждения.

Подозреваемому инкриминируется растрата имущества и средств с убытком в более 1 миллиард гривен.

Кроме него, сообщение о подозрении получили два заместителя председателя совета директоров банка, а также директор одной из связанных финансовых компаний", - написала Венедиктова в Facebook.

Банк продал долг на 42 млн грн по цене 4 млн. Покупателем кредита стала компания, основанная владельцем "Дельта банк", директор которой по совместительству занимал в банке административную должность.

Также по этой схеме из-под залога вывели недвижимость на 16 млн грн.

Дополняется.