Рассмотрение жалобы России против Украины займет годы - Малюська

Россия впервые в истории подала иск против Украины в Европейский суд по правам человека. Фото: ЕП

Gazeta.uaРассмотрение межгосударственной жалобы России в Европейский суд по правам человека против Украины займет годы.

"Мы оцениваем, что рассмотрение жалобы Российской Федерации займет годы. Это полностью бесперспективная история, потому что она содержит слабую юридическую аргументацию", - сказал министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире телеканала "Украина 24".

Малюська назвал этот иск "повтором мифов, которые Россия транслирует на своем телевидении".

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Россия впервые в истории подала иск против Украины в Европейский суд по правам человека. Москва отметила 10 претензий, которые выдвигает Киеву. Эти претензии перечисляют случаи, в которых, по версии российского ведомства, Украина нарушала права и свободы граждан - как украинцев, так и россиян.