Расследовать "международную коррупцию" Гонтаревой: Дубинский и Деркач создают комиссию

Возглавит комиссию Дубинский, а Деркач станет его секретарем. ФОТО: Facebook-страница Александра Дубинского

Народные депутаты Александр Дубинский со "Слуги народа" и экс-регионал Андрей Деркач, ныне внефракционный, инициировали создание Временной следственной комиссии в Верховной Раде для расследования "фактов международной коррупции и лоббирования".

Об этом Деркач сообщил в Facebook и опубликовал проект постановления.

Комиссия должна расследовать деятельность экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, Минфина и экс-министра Натальи Яресько, проверить сведения по отчету Счетной палаты о нарушениях в использовании международной помощи на 5,3 млрд дол. и другие вещи.

Возглавит комиссию Дубинский, а Деркач станет его секретарем, говорится в постановлении. Работать комиссия должна 6 месяцев.