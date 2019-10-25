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пятница, 25 октября 2019 12:19

Расследовать "международную коррупцию" Гонтаревой: Дубинский и Деркач создают комиссию

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Расследовать &quot;международную коррупцию&quot; Гонтаревой: Дубинский и Деркач создают комиссию
Возглавит комиссию Дубинский, а Деркач станет его секретарем. ФОТО: Facebook-страница Александра Дубинского

Народные депутаты Александр Дубинский со "Слуги народа" и экс-регионал Андрей Деркач, ныне внефракционный, инициировали создание Временной следственной комиссии в Верховной Раде для расследования "фактов международной коррупции и лоббирования".

Об этом Деркач сообщил в Facebook и опубликовал проект постановления.

Комиссия должна расследовать деятельность экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, Минфина и экс-министра Натальи Яресько, проверить сведения по отчету Счетной палаты о нарушениях в использовании международной помощи на 5,3 млрд дол. и другие вещи.

Возглавит комиссию Дубинский, а Деркач станет его секретарем, говорится в постановлении. Работать комиссия должна 6 месяцев.

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