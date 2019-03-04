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Расследование: Партии "Батькивщина" неизвестные доноры перечислили миллионы гривен

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Расследование: Партии &quot;Батькивщина&quot; неизвестные доноры перечислили миллионы гривен
Юлия Тимошенко получила миллионы от фейковых доноров. Фото: Украинское новости

Журналисты проверили спонсоров ВО "Батькивщина", которые делали пожертвования на счет партии во втором полугодии 2018 года по 150 тысяч гривен и больше.

Во время проверки этой информации журналисты выяснили, что среди крупнейших доноров "Батькивщины" есть кассирша супермаркета в пригороде Киева, безработный житель Сум, его землячка, работающая на автомойке и фиктивное предприятие, записанное на методистку из детского сада в Умани, говорится в расследовании Bihus.info.

Также отмечается, что один из доноров, жительница Сум, пожертвовала партии 700 тыс. грн. Журналисты выехали по адресу ее прописки и пообщались с соседям. Они рассказали, что женщина — свидетель Иеговы и не связана с политикой, поэтому не могла пожертвовать деньги на счет политической партии.

Одна из жертвователей с Кировоградщины, которая работает мастером маникюра и якобы внесла на счет "Батькивщины" почти 150 тысяч гривен призналась, что сделать это ее "попросил" определенный человек из местного отделения партии, который в свое время помог женщине с лечением дочери.

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Большинство опрошенных "доноров" впервые слышала о своих пожертвованиях. Что указывает на использование партией персональных данных украинцев с целью легализации средств, полученных неизвестным путем.

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