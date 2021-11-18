Расследование Bellingcat задержал Зеленский - журналист

Расследование Bellingcat по "вагнеровцам" задержал президент Владимир Зеленский.

Об этом рассказал главный редактор российского издания The Insider Роман Доброхотов в эфире "Радио НВ".

Журналисты полгода ждали ответа из Офиса президента. Но решили обнародовать расследование без позиции ОП.

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"Одна из причин - мы хотели получить какой-то официальный ответ, разъяснение от Офиса и самого президента. Полгода назад все запросы уже были направлены, первые попытки пообщаться были сделаны. И шла какая-то странная волокита: с нами то соглашались поговорить, то отказывались, то предлагали поговорить еще с кем-то, кто-то говорил еще одну версию, потом кто-то еще приносил какую-то другую версию. Сам президент озвучивал - это даже не версии, это десяток интерпретаций. К примеру, он говорил, что Украину пытаются втянуть в эту операцию. Кто пытается? США, Россия, Беларусь? То есть, непонятную и расплывчатую гипотезу предложили нам с той стороны. Мы ждали, но сколько времени прошло? Прошел год, как расследование началось", - сказал он.

Международная группа расследователей Bellingcat опубликовала две части отчета по "сливу" спецоперации с задержанием Украиной боевиков российского ППК "Вагнер". В нем журналисты анализируют обстоятельства и причины срыва спецоперации.

В расследовании говорится о том, как украинские спецслужбы под видом наемных охранников объекта Роснефти в Венесуэле смогли вывезти из России несколько десятков наиболее разыскиваемых боевиков из ЧВК "Вагнера", причастных к военным преступлениям на территории Украины. Боевики должны были сесть в Минске в самолет Turkish Airlines, который бы совершил экстренную посадку в Киеве, но в последний момент операция неожиданно была "отложена" украинским руководством. Боевики застряли в Минске и вскоре были арестованы местным КГБ.

Bellingcat отмечают, что Зеленского информировали о каждом этапе операции. К тому же ее финальный план подписал министр обороны Украины.

Одной из причин срыва спецоперации бывшие оперативники ГУР МОУ называют "политическую ревность" президента и его Офиса к тогдашнему руководителю Главного разведуправления Василию Бурбе. Если бы он завершил операцию по поимке десятков военных преступников, то стал бы настоящим героем в широких кругах. А этого команда Зеленского не могла допустить.