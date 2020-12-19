Рассказали о проблемах в борьбе с "кнопкодавами" в Раде

Случаев "кнопкодавства" стало меньше. Фото: "Украина 24"

В Верховной Раде уменьшилось количество случаев "кнопкодавства".

"После того, как мы приняли закон об уголовной ответственности за неперсональное голосования, случаев намного меньше. В нашей фракции после принятия закона не было ни одного случая кнопкодавства. Другой вопрос – каким образом фиксировать неперсональное голосование и доказывать в суде, так как уголовная ответственность - это если дойдет до суда и приговора обвиняемого, это будет основанием для того, чтобы депутат лишился мандата. Это и есть самое суровое наказание, а не какие-то там штрафы", - рассказала заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает "Украина 24".

По ее словам, вопрос в доказательствах преступления.

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"Есть часть сессионного зала, где нет камер. Более того, нет архива онлайн-трансляции из существующих камер, к которому могут обратиться следователи", - отметила нардеп.

По неперсонального голосования ввели штрафы. Изменения в законодательство в прошлом году 19 декабря приняла Верховная Рада. "За" голосовали фракции "Слуга народа", "Батькивщина" и "Голос". Ноль голосов - ОПЗЖ и "Европейская солидарность.