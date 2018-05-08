Рассказали, кто зарабатывает в Раде больше всех

Глава "Радикальной партии" Олег Ляшко заработал за апрель 37002 грн. Фото: УНИАН

Больше всех за апрель заработали лидеры фракций "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов и Радикальной партии Олег Ляшко - по 37 002 грн каждый. Об этом сообщают "Украинские новости".

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заработала за апрель 35989 грн, "Народного фронта" Максим Бурбак - 33107 грн, а сопредседатели фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко и Александр Вилкул - 35240 и 22637 грн соответственно.

Глава "Объединение" Самопомощь "Олег Березюк заработал 35 160 грн, сопредседатели группы" Партия "Возрождение" Виталий Хомутынник и Виктор Бондарь - 24677 и 32281 грн соответственно, а глава группы "Воля народа" Ярослав Москаленко - 17898 грн.

Представитель президента в Раде Ирина Луценко (БПП) получила в апреле 36 296 грн. Среди всех депутатов самую большую зарплату за апрель получил депутат от БПП, председатель комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич - 47653 грн.

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Кроме того, в апреле всем депутатам насчитали 35240 грн как средств, связанных с выполнением депутатских полномочий, кроме Глеба Загория с БПП, Евгения Бакулина с "Оппозиционного блока", а также внефракционных Сергея Клюева и Александра Онищенко. Заработная плата руководителей фракций и групп Верховной Рады за апрель составила от 17,9 тыс. до 37 тыс. Грн.

Ранее сообщили, что в госбюджете на 2018 год расходы на Верховную Раду, по сравнению с 2017 годом, выросли более чем на треть до 1,73 млрд грн. Это 0,17% всех государственных расходов.