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четверг, 26 сентября 2019 10:34

Рассекретили жалобу разведчика, написанную после разговора Трампа и Зеленского

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Рассекретили жалобу разведчика, написанную после разговора Трампа и Зеленского
Текст жалобы пока не обнародовали. ФОТО: Reuters

В США рассекретили жалобу работника спецслужб, написанную после разговора президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на три источника.

Ее могут обнародовать утром 26 сентября.

"Да, жалобу рассекретили с минимальным редактированием, но еще не обнародовали. Ожидаем, что это произойдет утром", - рассказал анонимно один из источников.

Документ 25 сентября передали на Капитолийский холм, чтобы законодатели первыми с ним ознакомились. На этот шаг пошли после публикации стенограммы разговора двух президентов.

Демократы (Трамп является республиканцем. - Gazeta.ua), которые читали документ, заявили, что он подтверждает их "приверженность к расследованию". Именно политик-демократ, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента Трампа после жалобы разведчика.

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Белый дом обнародовал стенограмму разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

После разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского 25 июля американский разведчик подал жалобу о якобы давлении Трампа на Зеленского. Президент США якобы требовал от украинского коллеги начать уголовное расследование против своего главного конкурента на президентских выборах Джо Байдена или его сына Хантера.

После чего спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента Дональда Трампа, которой будут предшествовать расследование в комитетах нижней палаты Конгресса.

26 сентября Трамп и Зеленский провели свою первую встречу. После нее фактически дали пресс-конференцию из-за скандала, который разгорелся после их телефонного разговора.

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