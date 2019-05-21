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вторник, 21 мая 2019 17:04

Расмуссен поддержал Зеленского

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Расмуссен поддержал Зеленского
Расмуссен призвал Запад поддержать Зеленского. Фото: Postimees

Экс-генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен поддержал президента Владимира Зеленского, который главным приоритетом назвал прекращение огня на Донбассе.

Свое послание к украинскому лидеру Расмуссен написал в Twitter.

"Поздравляю нового президента Украины Владимира Зеленского. Поддерживаю, что главным приоритетом является вопрос Донбасса. Я также считаю, что западные партнеры должны поддержать усилия Зеленского, направленные на обеспечение мира в его стране", - написал Расмуссен.

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20 мая состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского.

Во время своей инаугурационной речи заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Кабинет министров шестой президент назвал проблемой и призвал уйти в отставку.

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  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
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