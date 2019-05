Расмуссен поддержал Зеленского

Экс-генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен поддержал президента Владимира Зеленского, который главным приоритетом назвал прекращение огня на Донбассе.

Свое послание к украинскому лидеру Расмуссен написал в Twitter.

"Поздравляю нового президента Украины Владимира Зеленского. Поддерживаю, что главным приоритетом является вопрос Донбасса. Я также считаю, что западные партнеры должны поддержать усилия Зеленского, направленные на обеспечение мира в его стране", - написал Расмуссен.

Congratulations to #Ukraine's new president @ZelenskyyUa: I agree that the first priority is addressing #Donbas. I also believe that western partners should support Mr. Zelenskiy's efforts to bring peace in his country