Рахманин: Янукович - это и кара Божья, и дар Божий

"Если бы не было именно такого президента именно в такой момент, неизвестно, как бы развивалась судьба Украины", - Рахманин. ФОТО: LB.ua

Президент-беглец Виктор Янукович, заочно приговорен к 13 годам заключения за государственную измену, является для Украины карой Божьей и даром Божьим одновременно.

Такое мнение председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин озвучил в интервью "Украинской правде".

"Это кара Божья за то, что мы не сделали (после получения независимости в 1991 и Помаранчевой революции в 2005 - Gazeta.ua), и дар Божий - мы получили шанс".

"Это человек, который на самом деле дарован нам был Господом, прости Господи. Если бы не было именно такого президента именно в такой момент, неизвестно, как бы развивалась судьба Украины. То, что началось в Украине в 14-м году, происходит очень трудно и тяжело, теоретически, должно было состояться в 1991-м или 2005-м ", - говорит Рахманин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране

"Нам просто повезло, что именно такой человек, с таким исключительным набором качеств стала президентом именно в это время. Нам этот третий шанс дал невероятными усилиями, невероятной цене. И, более того, мы еще не вполне заплатили эту цену".

Виктор Янукович стал президентом Украины в 2010 году, победив лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко. Выехал в Россию во время Революции Достоинства, начатой после того, как правительство остановило подписания Украиной соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. 22 февраля 2014 года Верховная Рада признала Януковича таким, что самостоятельно отстранился от полномочий президента. 24 января 2019 Оболонский райсуд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и заочно приговорил его к 13 годам заключения. Ныне президент-беглец находится в России и не отбывает наказание.