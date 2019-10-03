Радуцкий рассказал, кто представил Скалецкую Зеленскому. И это не он

Сам Радуцкий представлял другого кандидата - депутата по 212 округу Максима Перебийноса. ФОТО: "Украинская правда"

Министра здравоохранения Зоряну Скалецкую перед командой Офиса президента представлял помощник Владимира Зеленского - Андрей Ермак.

Об этом председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий рассказал в интервью "Украинской правде".

"Андрей Ермак (представлял Зоряну Скалецкую. - Gazeta.ua). Сегодняшний президент и Офис президента - я понимаю, что трудно это услышать - но нет в команде прямого лоббирования. Если ты знаешь человека и что-то о нем говоришь, это слушается. Но все равно решение принимается не потому, что ты представил этого человека".

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Сам Радуцкий представлял другого кандидата - депутата за 212 округу Максима Перебийноса. Он 20 лет работал в клинике "Борис", президентом которой был Радуцкий.

"Он был бы очень слабым министром, честно говоря. Я это знаю. Он очень хороший депутат и врач, но он очень мягкий".

На должность министера Скалецкую предлагала фракция "Слуги народа", указал глава комитета.

29 августа во время первого заседания Верховной Рады 9-го созыва нардеп от партии "Слуга народа" Михаил Радуцкий вел переписку о кандидатах на пост министра здравоохранения. Радуцкий называет Зоряну Черненко (Скалецкую) "своим человеком" и резко высказывается о возможном назначении Ульяны Супрун. "Мой человек! Зоряна Черненко", - написал Радуцкий. "А то все п*здят, что Супрун", - ответил собеседник. "Х*й им в ж*пу!" - отреагировал Радуцкий.