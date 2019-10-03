Радуцкий назвал условие своей отставки из комитета

"Если у нас будет война с Минздравом - это проигрыш президента и мне лучше уйти", - Радуцкий. ФОТО: "Цензор. нет"

Депутат "Слуги народа" Михаил Радуцкий может уйти с поста председателя парламентского комитета по вопросам здравоохранения, если у комитета начнется война с Министерством здравоохранения.

Такое условие сам Радуцкий назвал в интервью "Украинской правде".

"Я считаю, если бы у госпожи Ульяны (Ульяна Супрун, предыдущая и.о. министра здравоохранения. - Gazeta.ua) не было войны с комитетом, то реформа уже и закончилась. Это мое личное мнение.

Если у нас будет война с Минздравом, - это проигрыш президента и мне лучше уйти".

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29 августа во время первого заседания Верховной Рады 9-го созыва нардеп от партии "Слуга народа" Михаил Радуцкий вел переписку о кандидатах на пост министра здравоохранения. Радуцкий называет Зоряну Черненко (Скалецкую) "своим человеком" и резко высказывается о возможном назначении Ульяны Супрун. "Мой человек! Зоряна Черненко", - написал Радуцкий. "А то все п*здят, что Супрун", - ответил собеседник. "Х*й им в ж*пу!" - отреагировал Радуцкий.