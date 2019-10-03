Радуцкий назвал условие своей отставки из комитета

Депутат "Слуги народа" Михаил Радуцкий может уйти с поста председателя парламентского комитета по вопросам здравоохранения, если у комитета начнется война с Министерством здравоохранения.
Такое условие сам Радуцкий назвал в интервью "Украинской правде".
"Я считаю, если бы у госпожи Ульяны (Ульяна Супрун, предыдущая и.о. министра здравоохранения. - Gazeta.ua) не было войны с комитетом, то реформа уже и закончилась. Это мое личное мнение.
Если у нас будет война с Минздравом, - это проигрыш президента и мне лучше уйти".
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29 августа во время первого заседания Верховной Рады 9-го созыва нардеп от партии "Слуга народа" Михаил Радуцкий вел переписку о кандидатах на пост министра здравоохранения.
Радуцкий называет Зоряну Черненко (Скалецкую) "своим человеком" и резко высказывается о возможном назначении Ульяны Супрун.
"Мой человек! Зоряна Черненко", - написал Радуцкий.
"А то все п*здят, что Супрун", - ответил собеседник.
"Х*й им в ж*пу!" - отреагировал Радуцкий.
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