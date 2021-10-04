Раду созывают на внеочередное заседание

Сбор подписей за отставку спикера продолжается, заявили в "Слуге народа". Фото: iportal.rada.gov.ua

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о внеочередном заседании парламента в четверг, 7 октября.

Заседание запланировано на 16:00 по требованию 153 народных депутатов.

На повестке дня - семь законопроектов по пенсионному обеспечению, социальной защите.

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Вопроса отзыва Разумкова с должности нет.

Фракция "Слуга народа" в Трускавце собрала 197 подписей за это. Сбор подписей продолжается и в Киеве, сообщили в политсиле.

Председатель фракции Давид Арахамия заявил, что голосование за отставку спикера в сессионном зале наберет более 240 голосов депутатов.

4 октября председатели парламентских комитетов, народные депутаты от "Слуги народа" покинули заседание согласительного совета, который вел спикер Разумков. Спикер заявил, что предлагал встречу с фракцией, однако получил отказ.