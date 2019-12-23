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Раду просят остановить импорт российского электричества по всем сегментам

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Раду просят остановить импорт российского электричества по всем сегментам
Горсовет Энергодара требует запретить импорт российской электроэнергии в Украине по всем сегментам рынка. Фото: wikipedia.org_Енергодарська_миська_рада

Городской совет города Энергодар, в которой расположены Запорожские атомная и тепловая электростанции, требует запретить импорт российской электроэнергии в Украину по всем сегментам рынка.

Об этом говорится в официальном письме депутатов горсовета до президента Владимира Зеленского по законопроекту №2233.

"Принятый 04.12.2019 Верховной радой Украины законопроект №2233 "О внесении изменений в закон Украины "О рынке электроэнергии", по словам того же главы энергетического комитета Андрея Геруса, отменяет импорт электроэнергии по двусторонним договорам с Россией, однако это утверждение не соответствует действительности, поскольку теперь существует две нормы, касающиеся импорта электроэнергии из Российской Федерации, которые противоречат друг другу", - подчеркивают депутаты/

По их мнению, деятельность председателя комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКУ наносит значительный вред украинской энергетике.

"Направляя денежные средства из Украины, председатель комитета Герус собственными руками начал убийственную кампанию по уничтожению украинской энергетики и экономики, поскольку чем больше украинской электроэнергии было замещено, тем больше возможностей для давления стало на нашу страну", - отмечается в письме

Депутаты подчеркивают, что в Энергодаре расположены два крупных энергетических объекта – Запорожские АЭС и ТЭС, на которых вырабатывается каждый пятый киловатт в Украине, а каждая вторая семья связана с энергогенерирующим предприятием. Поэтому вопрос замещения электрической энергии отечественного производства российской является "актуальным и судьбоносным". Из-за этого они требуют от президента:

"Не допустить потерь объемов производства на энергогенерирующих предприятиях Украины. На основании пункта 30 статьи 106 Конституции Украины заветировать принятый 04.12.2019 Верховной радой Украины законопроект №2233 с последующим его возвращением на повторное рассмотрение парламентом. Приложить всех усилия, чтобы импорт электроэнергии из стран, не являющихся участниками Европейского энергетического сообщества, был запрещен на все сегменты рынка".

Как сообщалось, депутаты Мирноградского горсовета в аналогичном обращении к президенту заявили, что импорт российского тока ставит под угрозу энергетическую независимость страны. По их мнению, такая ситуация является недопустимой и свидетельствует о совершении Герусом уголовного преступления против государства.

Коммерческий импорт электроэнергии из России был начат с 1 октября благодаря "поправке Геруса". За первую половину октября импорт электроэнергии из РФ вырос почти вдвое, в ноябре он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь втрое – до 12 млн кВт-ч/сутки.

Объем российской электроэнергии, поставляемой на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%. Рост российского импорта привел к принудительному ограничению мощностей украинских электростанций.

РБК-Украина
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23
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