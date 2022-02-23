Раду готовят к работе в условиях чрезвычайного положения

Депутаты должны собраться на вечернее заседание. Фото: rada.gov.ua

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об организации работы параметра в условиях чрезвычайного и военного положения.

Об этом сообщили в партии "Слуга народа".

Проект зарегистрировал глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия.

Документ устанавливает правила и процедуры, согласно которым парламент осуществляет свою работу в режиме постоянных пленарных заседаний.

Совет национальной безопасности и обороны будет просить парламент ввести чрезвычайное положение на всей территории, кроме Луганской и Донецкой областей. ЧС предлагают - на 30 дней.

Вопросы должны быть рассмотрены на вечернем заседании ВР.