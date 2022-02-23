Раду готовят к работе в условиях чрезвычайного положения

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об организации работы параметра в условиях чрезвычайного и военного положения.
Об этом сообщили в партии "Слуга народа".
Проект зарегистрировал глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия.
Документ устанавливает правила и процедуры, согласно которым парламент осуществляет свою работу в режиме постоянных пленарных заседаний.
Совет национальной безопасности и обороны будет просить парламент ввести чрезвычайное положение на всей территории, кроме Луганской и Донецкой областей. ЧС предлагают - на 30 дней.
Вопросы должны быть рассмотрены на вечернем заседании ВР.
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