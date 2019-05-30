Радикал Рыбалка не голосовал за большинство социальных законов. Фото: Antikor

Народный депутат от РПЛ Сергей Рыбалка продолжает слыть популизмом. За время своей депутатской каденции радикал дал 43 обещания, из которых 16 (37%) выполнил, а 15 (35%) – провалил. Об этом сообщает мониторинговый портал "Слово і Діло".

За 4,5 года депутатской деятельности Рыбалка обещал многое. К примеру, "способствовать принятию закона о выборах по открытым спискам", или же - "ввести кризисный налог для олигархов".

Еще Рыбалка уверял, что "добьется списания 75% внешних международных долговых обязательств". Также, он обещал содействовать в организации целевой денежной помощи малообеспеченным. Но и это обещание Рыбалка совсем недавно провалил.

Согласно данным портала "Слово і Діло", по состоянию на апрель 2019 года ВРУ приняла ряд законодательных инициатив, направленных на денежную помощь малообеспеченным. Но радикал Рыбалка поддержал только 4 законопроекта из 10.

"Учитывая голосования депутата за соответствующие законопроекты, обещание получает статус "не выполнено". Статус обещания может быть изменено в случае рассмотрения в ВРУ VIII-го созыва соответствующей законодательной инициативы", - говорится в сообщении.