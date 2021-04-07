Рада возобновит заседание на следующей неделе

На следующей неделе ВРУ восстановит пленарные заседания. Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада Украины возобновит пленарные заседания на следующей неделе.

Депутаты продолжат рассматривать поправки к земельному законопроекту. Об этом заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

Кроме того, быстрого рассмотрения требуют и "другие актуальные для страны вопросы", в частности законопроект, защищающий украинцев, которые имеют долги по кредитам в иностранной валюте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слуга народа" Арахамия задекларировал наличности на 33 млн грн

Арахамия отметил, что нужно также рассмотреть президентский законопроект об усилении ответственности за недостоверное декларирование, в частности о лишении свободы за такое нарушение, что является одним из "структурных маяков" МВФ.

"Мы не можем себе позволить отдыхать в такие тяжелые времена. Поэтому будем работать", - заявил он.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о выплате ФОПам и работникам предприятий в красных зонах компенсаций в размере 8000 гривен. Кроме гарантированного государством помощи, ФОПы и наемные работники смогут дополнительно получить выплаты из местных бюджетов.