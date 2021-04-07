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среда, 07 апреля 2021 23:05

Рада возобновит заседание на следующей неделе

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Рада возобновит заседание на следующей неделе
На следующей неделе ВРУ восстановит пленарные заседания. Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада Украины возобновит пленарные заседания на следующей неделе.

Депутаты продолжат рассматривать поправки к земельному законопроекту. Об этом заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

Кроме того, быстрого рассмотрения требуют и "другие актуальные для страны вопросы", в частности законопроект, защищающий украинцев, которые имеют долги по кредитам в иностранной валюте.

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Арахамия отметил, что нужно также рассмотреть президентский законопроект об усилении ответственности за недостоверное декларирование, в частности о лишении свободы за такое нарушение, что является одним из "структурных маяков" МВФ.

"Мы не можем себе позволить отдыхать в такие тяжелые времена. Поэтому будем работать", - заявил он.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о выплате ФОПам и работникам предприятий в красных зонах компенсаций в размере 8000 гривен. Кроме гарантированного государством помощи, ФОПы и наемные работники смогут дополнительно получить выплаты из местных бюджетов.

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